Mamma e bimba senza cibo da giorni, aiutate dalla polizia a Pescara

Storia a lieto fine a Pescara dove una donna, una 31enne nigeriana, in compagnia della sua bimba di tre anni, non sapendo dove sistemarsi e non avendo nulla da mangiare, si è presentata in Questura per chiedere aiuto. E’ accaduto nel giorno di Natale. La donna è arrivata in treno dalla Germania e non avendo punti di riferimento in città, è andata in Questura con la bambina nel passeggino chiedendo ospitalità perchè non mangiavamo da due giorni e non avevano un posto dove andare a dormire.

A quel punto, i poliziotti hanno subito dato del cibo sia a lei sia alla piccola, offrendo loro anche un panettone. Gli agenti si sono comunque sincerati della regolarità della loro posizione sul territorio nazionale: la ragazza è risultata titolare di un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Torino. I poliziotti si sono anche preoccupati di individuare una sistemazione per la giovane e la sua bimba.

E dopo aver trovato, tramite la Caritas, un posto pronto ad accogliere le due, le hanno accompagnate nella struttura permettendo loro di concludere la giornata di Natale al caldo e in maniera protetta. Gli agenti stamattina si sono ulteriormente accertati delle buone condizioni della 31enne e della piccola.

