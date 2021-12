Festa senza green pass in hotel a Cortina, 7 denunciati. Due fuggono in auto

Festa privata a rischio Covid a Cortina d’Ampezzo: un gruppo di turisti senza green pass ha pensato bene di darsi appuntamento per una cena natalizia con accompagnamento musicale a Villa Blu, storico hotel ampezzano a quattro stelle, a pochi passi dal centro. A rovinare la serata sono stati i Carabinieri che hanno effettuato un controllo scoprendo più di una irregolarità. Una volta varcata la soglia del complesso ricettivo, incastonato tra il verde dei pascoli e i tabià di alcuni vip, i militari infatti hanno verificato la «massiva violazione» delle norme Covid imposte dal contagio.

Sette in tutto le contravvenzioni che sono state elevate: a sei turisti sprovvisti di green pass e al gestore della struttura per l’omesso controllo. Il tasso alcolico del convivio improvvisato doveva essere ben alto se due delle persone controllate per allontanarsi il più in fretta possibile dall’hotel sono salite su un’auto di grossa cilindrata e hanno imboccato a tutta velocità la pista ciclabile che passa proprio sotto la struttura, nonostante il divieto di accesso ai veicoli motorizzati. La vettura è stata bloccata dai Carabinieri: il conducente, un turista americano in vacanza sulle Dolomiti, è stato sottoposto all’accertamento dell’etilometro: aveva un tasso pari a 1,28 grammi di alcol per litro di sangue, quasi tre volte oltre i limiti. Immediato il ritiro della patente, oltre alla denuncia per guida in stato di ebbrezza. Solo ieri il sindaco, Gianpietro Ghedina, aveva rivolto un richiamo «al senso di responsabilità individuale e collettiva», invitando al rispetto delle regole di comportamento e alla vaccinazione. Anche a Cortina le positività negli ultimi giorni hanno subito un’impennata. «In questa settimana il numero di positivi al Covid-19 nel territorio ampezzano - ha ricordato il primo cittadino - è passato da 8 a 23 casi (+15). Le persone in quarantena (isolamento domiciliare), che hanno avuto un contatto stretto con i positivi, sono 10».

