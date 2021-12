Guido Silvestri: il virus si sta "raffreddorizzando", ma solo per i vaccinati

“Non sono le feste che ci immaginavamo e abbiamo ancora davanti un periodo difficile - il virologo italiano Guido Silvestri, docente negli Usa alla Emory University di Atlanta, in un’intervista al Corriere della Sera. Ma, nonostante una crescita dei contagi che sembra una valanga, dobbiamo avere fiducia: i dati che raccogliamo ogni giorno indicano che la variante Omicron, benché molto trasmissibile, è meno aggressiva e molto di rado ha conseguenze serie sui vaccinati. La controprova l’abbiamo dagli ospedali che non sono sotto pressione nemmeno nella Londra con un milione di contagiati. La speranza è che - come dice qualcuno - il virus si stia raffreddorizzando”.

“Chi non si vaccina sulla base della sua idea di libertà individuale - prosegue Silvestri - fa pagare un prezzo alto agli altri e rischia moltissimo lui stesso. No-vax l′80 per cento di ricoverati: riflettano su questo i milioni di italiani che ancora rifiutano il vaccino”. “Va sempre fatta pressione sui non vaccinati: giusta l’estensione del green pass. Sui lockdown sarei più prudente. - ha aggiunto Silvestri- E qui vado al di là dei no-vax. Vorrei che, come Paese, uscissimo da una logica emergenziale troppo rigida che paralizza, esaspera e può portare a reazioni di insofferenza controproducenti. Ad esempio ridurrei gli obblighi di test per gli immunizzati. Rischiano di essere un disincentivo alla vaccinazione”.

