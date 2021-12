Musumeci: "La Sicilia rischia di tornare in giallo tra qualche giorno"

«Non siamo ancora in zona gialla in Sicilia, questo è merito della comunità che sta rispettando le regole. Temiamo però di poterlo essere fra qualche giorno. Ma in ogni caso, ogni nostra attenzione è destinata non soltanto alla cura della salute, soprattutto dei più fragili, degli ultra-sessantenni, ma anche ad evitare di bloccare il settore economico che da noi diventerebbe una vera e propria catastrofe». Lo ha detto il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, partecipando a Omnibus su La7.

«Proprio oggi riuniamo in Sicilia il nostro comitato tecnico scientifico - ha proseguito - perchè vogliamo rivedere la distribuzione del personale, vogliamo aumentare e incentivare i drive-in e destinare maggiore attenzione a chi rimane a casa perchè non si senta un recluso dimenticato. Da questo punto di vista bisogna essere particolarmente attenti a garantire la quarantena essenziale, tra i 4-5 giorni, soltanto per chi ne ha effettiva necessità. Dieci giorni sono davvero tanti», ha concluso.

"L'85% dei siciliani ha almeno una dose di vaccino"

"No vax? L’85% dei siciliani ha almeno una dose di vaccino, il ciclo completo ha raggiunto l’81,73%. Stiamo notando una crescita di prime dosi, segno evidente che l’area del no vax si stia frantumando e limitando ai pochi irriducibili. Adesso in parecchi si sono convinti che non ci sia alternativa. Abbiamo 81 ricoverati in terapia intensiva, non è un numero allarmante perché la popolazione ha compreso che col vaccino anche se arriva il contagio diventa una fastidiosa influenza da tenere sotto controllo. Nella gente prevale questa idea: se facciamo il vaccino non escludiamo il contagio ma non finiamo in terapia intensiva e qualche volta non soltanto in terapia intensiva". Così il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, nel corso di 'Omnibus', trasmissione in onda su La7.

