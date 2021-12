Covid, in Gazzetta ufficiale via libera alle modalità per l'uso della pillola Merck

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la determina dell’Aifa con le modalità di impiego e le condizioni di somministrazione della pillola anti virale Merck per il trattamento del Covid " nei pazienti adulti non ospedalizzati per covid 19 con malattia lieve-moderata di recente insorgenza e con condizioni cliniche concomitanti che rappresentino specifici fattori di rischio». «La prescrizione ed il trattamento - si legge nella determina - devono garantire la somministrazione del prodotto il più precocente possibile rispetto all’insorgenza dei sintomi e comunque non oltre i 5 giorni dall’inizio degli stessi».

