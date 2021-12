No vax rifiuta le cure anti-Covid: muore a 48 anni Alessandro Mores, aveva 3 figli

Il figlio aveva provato in tutti i modi di convincerlo a farsi intubare, ma lui non ne ha voluto sapere. E, alla fine, Alessandro Mores, 48enne di Thiene, in provincia di Vicenza, allunga il tragico elenco di no vax uccisi dal Covid proprio perché non hanno avuto fiducia nei medici e nella scienza. Il virus, come riverisce il Corriere del Veneto, lo aveva raggiunto una quindicina di giorni fa.

Alessandro Mores, originario del Veneziano, martedì scorso è stato trasferito in condizioni disperate all’ospedale di Vicenza, nel reparto di rianimazione. Lì, però, avrebbe detto no all’intubazione, nonostante i medici lo avessero informato che aveva poche ore di vita. Anche i famigliari, inutilmente, avrebbero cercare di convincerlo fino alla fine. Lascia tre figli.

