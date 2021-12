Notte da incubo per Cancelo, il portoghese del Manchester City rapinato in casa e ferito

Notte da incubo per Joao Cancelo e la sua famiglia: il 27enne esterno portoghese del Manchester City è stato aggredito in casa da quattro malviventi che lo hanno ferito al volto dopo che ha tentato di reagire. E’ stato lui stesso a raccontarlo in un post su Instagram in cui ha spiegato che giovedì sera si trovava con la moglie Daniela e la loro figlioletta Alicia quando hanno i banditi hanno fatto irruzione nel villino alla periferia di Manchester.

«Purtroppo sono stato aggredito da alcuni vigliacchi che hanno ferito me e hanno cercato di far del male alla mia famiglia», ha spiegato l’ex difensore di Inter e Juve nel post sotto una foto che lo ritrae con una ferita alla tempia, «quando provi a opporti questo è ciò che accade. Sono riusciti a prendere tutti i miei gioielli e mi hanno lasciato con la faccia in questo stato. Non so come possano esistere persone così meschine. La cosa più importante per me è la mia famiglia, e fortunatamente stanno tutti bene. E dopo tanti ostacoli nella mia vita, questo è solo uno in più che supererò. Fermo e forte come sempre».

Poco dopo il Manchester City ha espresso solidarietà al suo calciatore: «Siamo sconvolti e inorriditi», si legge in una nota con cui il club capolista in Premier League ha fatto sapere che sta offrendo sostegno a Cancelo e aiuto alla polizia per le indagini.

