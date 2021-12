Rissa tra i parenti per l'eredità: il funerale finisce nel caos a Roma

La rissa tra le famiglie è scoppiata al termine del funerale di una ottantenne: la causa? L'eredità di una casa che dovrà essere condiviso tra fratelli, zii e cugini. È successo proprio davanti alla chiesa di Santa Maria Liberatrice a Testaccio (Roma). La baruffa, con pugni, urla e spintoni (a pochi passi dal carro funebre in cui c'era la bara), ha reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine e di un'ambulanza perché una delle sorelle ha avuto un malore. Lo riferisce il quotidiano Il Messaggero.

Al termine delle esequie, alle quali hanno preso parte 19 familiari, i due capi famiglia hanno iniziato a insultarsi: "La casa spetta a me". "È mia non ti devo niente". "Ho visto uno di loro che sferrava pugni proprio davanti al poliziotto, non si fermava più", ha spiegato un testimone al Messaggero. Alla fine, per fortuna, le due famiglie sono state allontanate fortunatamente senga gravi conseguenze.

