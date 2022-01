Roma, visita a sorpresa di Mourinho all'ostello della Caritas di Roma

Visita a sorpresa per gli ospiti dell’Ostello "don Luigi Di Liegro" nell’ultimo giorno dell’anno. Caritas Roma rivela che José Mourinho, allenatore dei giallorossi, insieme allo staff tecnico, ha incontrato gli ospiti della struttura e portato loro dei doni per gli auguri del nuovo anno.

Lo stesso Mou ha voluto lanciare dalla sua pagina Instagram un messaggio a sostegno dei più bisognosi: "Non fingete di non sapere, non dimenticate la realtà, non dimenticatevi di loro - le sue parole - Loro esistono, sono dovunque e hanno bisogno di voi, hanno bisogno di noi tutti. Grazie Caritas per il vostro meraviglioso lavoro".

