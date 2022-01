Usa un laccio emostatico per "bloccare" il vaccino, no vax rischia di rimanere invalido

Si è presentato al pronto soccorso con braccio nero e un occlusione omerale. Giunto in ospedale ha spiegato di essersi vaccinato da 2 giorni solo per questioni di lavoro, ma non voleva in alcun modo che gli fosse somministrato il vaccino e, sulla scia di quanto consigliato da un medico su internet, si è applicato un laccio emostatico sul braccio per evitare che il liquido entrasse in circolo.

“Ha sofferenza nervosa dell’ulnare, è stato operato per riaprire vaso e probabilmente residuerà parziale invalidità. Un genio!”, aggiunge ancora il dottor Claudio Biasi, il medico emiliano che ha reso nota la vicenda. “Ha retto 24 ore poi il dolore ha avuto la meglio".

