Coronavirus, accordo Figliuolo-farmacie. Mascherine FFP2 a 75 centesimi. E al supermercato costano ancora meno. Quanto proteggono

Il commissario all'emergenza Covid, generale Figliuolo, e le Associazioni di categoria delle farmacie, hanno raggiunto l’accordo per la vendita in farmacia di mascherine FFP2 al prezzo calmierato di 75 centesimi di euro l’una.

L’accordo sarà siglato a breve, e le adesioni saranno sottoscritte attraverso il sistema tessera sanitaria.

Alla Coop in vendita a 50 cent.

Cinquanta centesimi di euro per ciascuna mascherina Ffp2. E’ cosi dallo scorso 31 dicembre in tutta la rete vendita di Coop. Un modo per venire incontro al più ampio utilizzo richiesto di questa tipologia di mascherine e calmierare i prezzi. Lo rende noto Coop in un comunicato. «Non è la prima volta che ritocchiamo al ribasso i prezzi di questi dispositivi medici -dicono in Coop - di fronte a una emergenza sanitaria gli obiettivi che ci prefiggiamo sono evitare speculazioni ed offrire soluzioni a vantaggio di tutti».

Quanto proteggono

"Sono realizzate con tre strati di tessuto non tessuto a diversa densità", precisa l'esperto. "Lo strato esterno protegge dallo sporco più grossolano, lo strato intermedio filtra mentre quello interno dà forma alla maschera e protegge il filtro dall'umidità del respiro".

© Riproduzione riservata