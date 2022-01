Variante Omicron, lo studio: "Sintomi lievi, mix di vaccini e terza dose più efficaci"

I ricercatori hanno anche studiato se le persone malate che sono state infettate durante la prima ondata di coronavirus in Germania avessero formato anticorpi che proteggono dalla variante dell’Omicron. Sebbene gli anticorpi abbiano inibito il picco del virus responsabile della prima ondata, hanno avuto scarso effetto sul picco di omicron.

Si può quindi presumere che queste persone non dispongano di una solida protezione immunitaria contro la variante omicronica, sebbene debba ancora essere analizzata l’inibizione da parte dei linfociti T, che si formano anche durante l’infezione. Gli anticorpi che si sono formati dopo due immunizzazioni con il vaccino BioNTech-Pfizer hanno anche inibito lo spike di Omicron in modo significativamente peggiore rispetto alle proteine spike di altre varianti.

Un migliore effetto protettivo è stato osservato dopo tre immunizzazioni con BioNTech-Pfizer e dopo vaccinazione incrociata con Oxford-AstraZeneca/BioNTech-Pfizer. Questi risultati indicano che la doppia immunizzazione con BioNTech-Pfizer potrebbe non proteggere tanto dalla variante Omicron quanto dalla variante Delta.

«I nostri risultati indicano che le terapie anticorpali per COVID-19 devono essere adattate alla variante Omicron. Dovrebbe essere preso in considerazione anche un adattamento del vaccino BioNTech-Pfizer. Una tripla immunizzazione con BioNTech-Pfizer (richiamo) e una vaccinazione incrociata con Oxford-AstraZeneca / BioNTech-Pfizer, d'altra parte, potrebbero offrire protezione contro la variante Omicron», afferma Stefan Pohlmann.

