WindTre in down: segnalazioni di malfunzionamenti da tutta Italia

Diversi utenti in tutta Italia segnalano problemi nell'effettuare e nel ricevere telefonate, nell'invio dei messaggi e nella connessione a Internet.

Come visibile su downdetector il sito che monitora eventuali malfunzionamenti di compagnie telefoniche o social

#windtre:

Perché diversi utenti in tutta Italia segnalano problemi nell'effettuare e nel ricevere telefonate, nell'invio dei messaggi e nella connessione a Internet pic.twitter.com/DKRvTDYq8N — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) January 3, 2022

Da Torino a Bologna, da Roma a Napoli, sembra che il problema sia diffuso in tutto il nord-centro Italia, al momento lasciando indenne il sud e le isole. Sui social sono partiti i tweet ironici degli utenti, che a metà tra l’infastidito e il divertito, esprimono il loro disappunto per il blocco, temporaneo si spera, di tutte le funzionalità della rete di WindTre.

Al momento non sono arrivate comunicazioni ufficiali dell’azienda, che sui propri social non ha avvisato i propri clienti di eventuali problemi nella rete telefonica. Ma intanto l’hashtag #windtredown è già entrato in tendenza.

© Riproduzione riservata