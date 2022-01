Il portiere della Nazionale italiana Donnarumma positivo al Covid

Un’altra positività in casa Paris Saint-Germain. Questa volta si tratta di Gianluigi Donnarumma che va ad aggiungersi a Lionel Messi, Sergio Rico e Nathan Bitumazala, anche loro alle prese con il Covid, mentre Juan Bernat è risultato negativo. Il portiere campione d’Europa con gli azzurri di Mancini, che ieri ha regolarmente giocato nella sfida di Coppa di Francia vinta 4-0 in casa del Vannes, adesso si trova in isolamento e sta seguendo il protocollo sanitario previsto.

