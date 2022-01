Regioni, dad e quarantena con quattro contagi a scuola LA BOZZA

Alle elementari e in prima media, con 4 o più contagi in classe è prevista una settimana la Dad e la quarantena per tutti gli alunni della classe, oltre al tampone (quest’ultimo necessario solo per i non vaccinati, se quelli con copertura vaccinale non hanno sintomi). È quanto prevede la bozza delle Regioni, che i governatori oggi discuteranno per avanzare la proposta al Governo.

Sotto la soglia dei 4 contagi è prevista l’autosorveglianza per tutti e la raccomandazione di indossare la mascherina Ffp2, oltre a quella di astenersi dalla frequentazione di ambienti differenti da quelli familiari.

