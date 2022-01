Vaccino Novavax, Costa: a gennaio avremo tre milioni di dosi. Convincerà i no vax

«Il vaccino Novavax è in arrivo ed è previsto che, già in questo mese, vengano consegnate tre milioni di dosi al nostro Paese». Lo ha annunciato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa durante una visita all’ospedale covid di Sanremo. «Questo è il nuovo vaccino realizzato con principi tradizionali. Qualcuno afferma che potrà essere in grado di convincere i più titubanti sui vaccini che stiamo utilizzando oggi. Noi ce lo auguriamo, perché così avremmo risolto il problema dei no vax».

