Esenzione... no-vax a Djokovic, Burioni: “Se ha preso il Covid, lo dica. Si ricordi Elvis Presley”

«Un gesto gravissimo, sia da parte di Djokovic che da parte degli organizzatori». Lo afferma il virologo Roberto Burioni commentando esenzione concessa dagli organizzatori del torneo Open d’Australia al campione serbo. «Di contro - aggiunge Burioni intervistato da Radio Capital - ricordo un gesto opposto, quello che fece Elvis Presley negli anni 50 durante la campagna per la vaccinazione contro la poliomielite. Il cantante si fece vaccinare in diretta televisiva salvando così la vita a centinaia di migliaia di bambini. Se Djokovic ha avuto il Covid lo dica, se invece non lo fa, per me la credibilità di questo campione è finita.

