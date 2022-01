Livorno, insegnante no-vax sospesa scrive agli alunni: “Medici ridicoli, il vaccino potrebbe essere peggio”

Un’insegnante di scuola media di Livorno, no-vax e già sospesa dal servizio dal 15 dicembre scorso, ha inviato attraverso il portale dell’istituto due lettere, una indirizzata agli alunni e una alle loro famiglie, in cui si scaglia contro i vaccini e contro i provvedimenti di contenimento della pandemia del governo. Lo riferisce oggi il Tirreno: ora l’insegnante rischia un provvedimento disciplinare. «Il vaccino potrebbe farmi peggio del virus», «perché non fanno la autopsie ai morti di coronavirus?» e «non mi fido di questi medici ridicoli": questi alcuni passaggi, riferisce il quotidiano, delle due mail inviate tra il 30 e il 31 dicembre. Alcuni genitori hanno giudicato una vergogna le missive, come riportato nell’articolo, preoccupati più che altro delle eventuali ripercussioni sui loro figli dalla lettura dei contenuti della mail.

