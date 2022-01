Nuovo decreto Covid, verso l’obbligo di vaccino per gli over 50. Nuove regole sulla scuola

Tutto pronto per il nuovo decreto. Il Governo sta per varare le nuove misure per il contenimento della pandemia di Covid, che vede numeri di casi e di decessi in costante ascesa a causa dell'impatto della variante Omicron. Dalla Cabina di Regia è uscita una proposta precisa: Per «tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l’obbligo vaccinale» anti Covid si applica a tutti i residenti in Italia, anche cittadini europei e stranieri, che «abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età». Lo si legge nella bozza, che l’ANSA ha potuto visionare, di dl Covid attesa in Cdm. L’obbligo vale «fino al 15 giugno», ma la data sarebbe in discussione. Sono esentati i casi di «accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore». E sarebbe previsto l'obbligo di Super Green pass per alcune categorie di attività.

Smart working

Novità anche per lo smart working: previsto il passaggio allo smart, il più possibile, nel settore pubblico, con un invito anche per il privato. Si attende, sul punto, una circolare dei ministri del Lavoro e della Pubblica amministrazione.

La scuola: il governo è orientato a una riapertura regolare dal 10 gennaio

Alle scuole elementari, con un solo contagio, la classe resta in presenza con testing di verifica, ma con due va tutta in Dad. Alle scuole superiori e alle medie la Dad scatterebbe solo al quarto caso in classe, mentre con tre casi solo i vaccinati resterebbero in presenza e comunque monitorati (Dad per i non vaccinati). Anche alle superiori, con fino a due casi è prevista autosorveglianza per tutti e utilizzo Ffp2. Questa la proposta del Governo sulle misure per le quarantene, in vista del ritorno in classe a gennaio. E’ quanto prevede la bozza del decreto sulle nuove misure anti-Covid.

Occhiuto: obbligo per over 50 misura troppo timida

"L'obbligo vaccinale per i soli over 50 è una misura troppo timida". E' quanto avrebbe sostenuto, secondo quanto si apprende, il presidente della Calabria Roberto Occhiuto nel corso dell'incontro tra il governo e le Regioni sottolineando che il green pass rafforzato dovrebbe essere richiesto a tutti i lavoratori del pubblico e del privato. Le Regioni con maggiori difficoltà, come quelle con la sanità commissariata, avrebbe inoltre aggiunto Occhiuto, dovrebbero poter prevedere anche "misure restrittive ad hoc per i no vax" per alleggerire la pressione sulla rete ospedaliera.

Musumeci: "Speriamo si decida per obbligo vaccinale"

"Spero che oggi si decida per l’obbligo vaccinale, è giunto il momento di decisioni forti". Ad affermarlo è il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, nel corso del suo intervento a "Timeline", rubrica di Sky Tg24.

