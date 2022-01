Positivi Covid, ricoverati, terapia intensiva, morti: ecco il confronto tra vaccinati e non vaccinati

L’Istituto superiore di sanità (Iss) ha segnalato un netto aumento dell’incidenza settimanale a livello nazionale. L’incidenza è in aumento in tutte le fasce di età, in particolare nella popolazione sotto i 50 anni. Scende, infatti, rispetto alla scorsa settimana l’età mediana dei soggetti che hanno contratto l’infezione da 40 a 39 anni.

E ancora una volta balza agli occhi il dato sui non vaccinati. Basterebbe questo per arrossire. Con un'incidenza per 100 abitanti, i nuovi casi tra i non vaccinati sono 2.371: di questi 143 finiscono in ospedale, 19 in terapia intensiva e 28 muoiono. Tra i vaccinati con 2 dosi da più di 120 giorni i nuovi casi sono 1.119, i ricoverati in ospedale quasi 20, in terapia intensiva finisce 1,4, mentre i morti sono 3,3. Tra i vaccinati con ciclo completo i nuovi casi sono 674, solo 8 finiscono in ospedale, appena 1 in terapia intensiva e 1,5 morti. E c'è ancora chi si ostina a non vaccinarsi.

