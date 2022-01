Tredici ore di auto dal Kent a Milano per poter vaccinare la figlia di nove anni

Una madre residente nel Kent, in Gran Bretagna, ha guidato per 13 ore dall'Inghilterra a Milano in modo che la figlia di nove anni, che ha cittadinanza italiana, potesse ricevere il vaccino anti-Covid. Lo riporta la Bbc. La donna ha spiegato di aver scelto di fare il lungo viaggio in macchina per evitare possibili contagi in aereo. Nel Regno Unito al momento il vaccino può essere somministrato ai bambini sotto i 12 anni solo se classificati come vulnerabili. In Italia invece il vaccino è disponibile senza restrizioni nella fascia 5-11 anni.

La donna, Alice Columbo, ha spiegato di temere meno i possibili effetti collaterali di un vaccino "di cui abbiamo una discreta conoscenza", rispetto ad una malattia "di cui sappiamo molto poco". "Perché non dovrei proteggere quanto ho di più prezioso al mondo, mia figlia? Non voglio rischiare che fra cinque, dieci o quindici anni lei mi dica: 'mamma, ho problemi di cuore, ai polmoni, perché non hai fatto il possibile per proteggermi?'".

