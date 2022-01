Coronavirus, Anelli tuona: "Posticipare apertura scuole e cambiare sistema dei colori"

Posticipare l’apertura delle scuole, recuperando poi a giugno. E poi, cambiare il sistema delle "Regioni a colori", introducendo tra i parametri quelli relativi alla pressione sulla sanità territoriale e integrando, a tal fine, il Comitato Tecnico Scientifico con medici di medicina generale.

Lo chiede il presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Filippo Anelli, per cercare di contenere l’aumento dei contagi e dei ricoveri che sta mettendo a dura prova il Servizio sanitario nazionale.

De Luca (Campania): "Irresponsabile aprire le scuole il 10 gennaio"

«E' irresponsabile aprire le scuole il 10 gennaio. Per quello che ci riguarda non apriremo le medie e le elementari. Non ci sono le condizioni minime di sicurezza». Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb.

© Riproduzione riservata