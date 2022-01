Nuovo decreto obbligo vaccinale over50. Oggi in gazzetta ufficiale, in vigore da domani

Dovrebbe essere pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale, secondo quanto si apprende, il decreto sull'obbligo vaccinale anti-Covid per gli over-50. L'obbligatorietà sarebbe dunque in vigore da domani 8 gennaio: ciò significa che i lavoratori over 50, spiegano le stesse fonti, hanno tempo da domani fino al 31 gennaio per fare la prima dose di vaccino in modo da essere in regola con l'appuntamento del 15 febbraio per l’accesso ai luoghi di lavoro col super green pass.

Per tutti gli over 50, lavoratori e non, le sanzioni pecuniarie per mancato rispetto dell’obbligo vaccinale scatterebbero comunque dal primo febbraio.

