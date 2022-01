Femminicidio a Livorno, accoltellata donna di 76 anni: fermato il marito 80enne

Una donna di 76 anni è morta accoltellata nella sua abitazione a Livorno: è successo nella tarda serata di ieri. I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno fermato il marito 80enne dell’anziana. In corso accertamenti degli investigatori per ricostruire la dinamica e il movente dell’omicidio. A chiamare il 112 è stato il figlio 46enne della coppia: all’arrivo dei soccorsi la 76enne era già morta. L’80enne non ha però saputo spiegare cosa abbia fatto scattare la violenza. Al momento è in stato di fermo. A indagare sono i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Livorno. Ascoltato anche il figlio della coppia.

