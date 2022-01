Covid, la previsione dei presidi: "Rischiamo 200mila classi in Dad entro 7 giorni"

«Le previsioni della rivista specializzata Tuttoscuola parlano di 200mila classi in Dad entro 7 giorni da oggi. Una previsione facile da fare guardando i contagi». Lo ha detto il presidente dell’Associazione Nazionale Presidi, Antonello Giannelli, a Rainews24.

«Quello che il governo non ha voluto fare lo farà la pandemia - ha continuato. A mio avviso sarebbe stato preferibile rinviare l’apertura di 2-3 settimane per raggiungere gli obiettivi che al momento non sono raggiunti. Il governo ha compiuto una scelta legittima sulla quale io non sono d’accordo. Ma questo è normale un uno stato democratico».

