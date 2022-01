Covid, nuovo decreto in vigore. Dall'obbligo di vaccino over 50 al Green pass. Tutte le REGOLE e le FAQ

Su tutti i mezzi di trasporto, per accedere a spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all'aperto. E' obbligatoria la Ffp2 anche su funivie, cabinovie e seggiovie quando nell'impianto ci sono le cupole paravento.

Cosa cambia con la zona arancione per chi non ha il green pass rafforzato e quali sono le restrizioni previste

- non si può uscire dal proprio comune di residenza se non per motivi di "lavoro, necessità, salute o per servizi non sospesi ma non disponibili nel proprio comune";

- non si può accedere agli impianti di risalita delle piste da sci;

- non si può accedere ai centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi;

- non si può partecipare ai corsi di formazione in presenza;

-non si può praticare sport di contatto.