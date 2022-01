Galli: serviva l'obbligo del vaccino, il Super green pass solo un compromesso malfatto.

«Tutta questa cosa sa di lontano un km di compromesso malfatto. Era arrivato il momento di prendere la decisione di dire obbligo vaccinale. Punto. Forse è anche arrivato tardi questo momento». Lo ha detto l’infettivologo, Massimo Galli, ad Agorà su Rai Tre, con riferimento alle misure adottate in materia di Super green pass. «Questa cosa del rientro adesso nelle scuole - ha aggiunto Galli - è imprudente e ingiustificata in una situazione in cui non ce lo possiamo permettere».

