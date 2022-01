La polemica su Virginia Raggi. Il marito: "Quindi chi è in fila per il tampone è no vax?"

«Quindi ogni persona che è in fila per farsi i tamponi è NoVax? Chiedo per un’amica». Lo ha scritto su Twitter Andrea Severini, marito della sindaca di Roma Virginia Raggi, facendo riferimento alla foto che ritrae l’ex prima cittadina in fila per un tampone a Roma.

«Virginia Raggi dovrebbe almeno chiarire se si è vaccinata o meno - aveva scritto ieri su Twitter Carlo Calenda, leader di Azione.. E qual è il suo pensiero sui vaccini. Avrà le sue ragioni e potrà esporle con efficacia. Però questo dire non dire non è appropriato per una figura pubblica».

«Virginia Raggi - scrive su Facebook il leader della Lega, Matteo Salvini - per me è un’avversaria politica, sicuramente, ma a tutto c'è un limite: che qualche giornale e qualche politico attacchino l’ex sindaco perché era tranquillamente in coda fuori da una farmacia romana per fare un tampone, come fanno altre migliaia di cittadini ogni giorno, è inaccettabile. Mala tempora currunt».

