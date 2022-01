MavaChou, la mamma youtuber suicida per la violenza degli attacchi social

La Procura di Epinal ha aperto una inchiesta sul suicidio della youtuber e influencer MavaChou. Insulti e accuse di ogni tipo ma anche minacce di ogni genere comprese quelle di morte: a questo è stata sottoposta la donna, prima di suicidarsi lo scorso 22 dicembre. La Procura vuole capire se dietro il disperato gesto possano esserci queste continue molestie che erano diventate quasi sistematiche. L'ipotesi di reato è quella di “istigazione al suicidio attraverso molestie virtuali”, le stesse molestie che Maeva Frossard - vero nome della 32enne conosciuta ai suoi follower come MavaChou - aveva raccontato in pubblico in una intervista pochi giorni prima della morte.

Gli insulti erano cominciati dagli ex fan, dopo la separazione dal marito.

© Riproduzione riservata