La bimba di quattro anni caduta da un balcone a Roma è ricoverata al Policlinico Agostino Gemelli in pericolo di vita a causa dei «danni serissimi provocati da traumi agli organi interni e da un trauma facciale». Sul caso indaga la polizia, intervenuta in via di Valle Melania, nel quartiere Prati Fiscali, che ha raccolto elementi utili all’indagine che saranno inoltrati all’autorità giudiziaria.

