Morte Teodosio Losito, sequestrati al produttore Alberto Tarallo 5 beni per milioni di euro

La Guardia di Finanza, su disposizione della Procura di Roma, ha sequestrato beni per circa 5 milioni di euro al produttore tv Alberto Tarallo, indagato con le accuse di falsità in testamento olografo e falsità in scrittura privata nel procedimento avviato dopo la morte dello sceneggiatore Teodosio Losito (in arte Teo come cantante negli anni Ottanta) è stato trovato senza vita l'8 gennaio del 2019 a Roma.

Teodosio Losito, dopo una pausa come attore di fotoromanzi per la nota rivista Grand Hotel, nel 2001 aveva intrapreso l’attività di produttore e sceneggiatore. Portano la sua firma molti dei migliori sceneggiati trasmessi da Mediaset negli ultimi anni.

