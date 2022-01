Bassetti: tra aprile e maggio fuori dalla pandemia. E ripete: il vaccino ti salva la vita

«Credo che in Italia oggi ci siano il 10-15% di positivi, quindi circa dieci milioni di persone, ed entro la primavera più di un italiano su due sarà contagiato». Lo dice a Rai Radio1, ospite di 'Un Giorno da Pecorà, Matteo Bassetti, il direttore della Clinica Malattie Infettive Ospedale Policlinico San Martino di Genova. Quando usciremo da questa situazione secondo lei? «Già in primavera, tra aprile-maggio 2022 ragionevolmente saremo fuori dalla pandemia - la risposta di Bassetti -. Spero potremo togliere le mascherine, visto che credo che avremo il 95% di vaccinati». Bassetti ha poi definito «stupidaggine la quarantena per chi ha tre dosi di vaccino. Se avessi dovuta farla per ogni contatto avuto sarei dovuto rimanere in casa da febbraio scorso», ha concluso.

"Finito il giro visita qui al San Martino e situazione in ospedale sempre impegnativa, ma non di emergenza - scrive in un npost Matteo Bassetti - Tanti, troppi non vaccinati: anche ieri due nuovi ricoveri di pazienti gravi che hanno scelto di non fare il vaccino. Non mi stancherò mai di dirlo: il vaccino ti salva la vita. Sono usciti due articoli interessanti su omicron. Uno su oltre 70k persone conferma che omicron e’ meno aggressiva di Delta sia nei vaccinati che nei non vaccinati: -53% ospedalizzazioni; -70% durata di ricovero; -74% ricoveri rianimazione e -91% sulla mortalità. L’altro studio pubblicato su Science dimostra che l’immunita’ cellulo-mediata ovvero quella dei linfociti T (sia dei vaccinati che dei guariti) si mantiene forte anche contro omicron. Una importante difesa contro le forme gravi. Si conferma su omicron quanto dissi per primo il giorni che fu scoperta".

Questi i due link postati da Matteo Bassetti: 1. https://www.medrxiv.org/.../2022.01.11.22269045v1.full.pdf 2. https://www.nature.com/articles/d41586-022-00063-0

