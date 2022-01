Ritornano nelle scuole calabresi gli hub vaccinali per gli alunni 5-11 anni. L'ELENCO

Considerato il successo dell’iniziativa già avviata presso i poli vaccinali costituiti all’interno di alcune scuole, che ha riguardato la vaccinazione dei bambini della fascia pediatrica 5-11 anni, la Regione Calabria intende riproporre l’azione di vaccinazione, per la medesima popolazione scolastica, nelle giornate del 13, 14 e 15 gennaio dalle ore 14,30 alle ore 18,30. Il ripetersi dell’iniziativa è generato dalla volontà di garantire a tutti i bambini che non sono riusciti a vaccinarsi nella passata edizione, la possibilità di avere una nuova occasione per compiere questo importante passo e vedersi restituito il diritto alla spensieratezza. Come di consueto, la vaccinazione sarà garantita a tutti i bambini senza prenotazione, purché accompagnati da un genitore munito di documento di riconoscimento e tessera sanitaria. Le scuole presso cui già sono allestiti i punti vaccinali sono di seguito indicate:

PROVINCIA DI CATANZARO

Istituto “Vittorio Emanuele” Catanzaro

IS “Malafarina” Soverato

Liceo “Campanella” Lamezia Terme

PROVINCIA DI COSENZA

Liceo “Telesio” Cosenza

Liceo “Moro” Praia a mare

ITI “Fermi” Castrovillari

LS – IPSC – IPSIA – ITI Cariati

PROVINCIA DI CROTONE

IC “Alcmeone” Crotone

IC “Vittorio Alfieri” Crotone (solo il 14 gennaio)

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Liceo “Volta” Reggio Calabria

IC “De Amicis” Reggio Calabria

IC “ Giovanni XXIII” Villa San Giovanni

IIS “Pizi” Palmi

IIS “Severi” Gioia Tauro

Liceo “Zaleuco” Locri

PROVINCIA DI VIBO

IC Fabrizia

Convitto “Filangieri” Vibo Valentia

