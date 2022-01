Fauci: "Dose booster riduce 80% ricoveri, al momento non servono altri vaccini"

«Abbiamo un urgente bisogno di vaccini universali contro i coronavirus»: lo ha detto l'immunologo Anthony Fauci, durante la lectio magistralis tenuta in collegamento video con la Sapienza di Roma in occasione della cerimonia di conferimento del Dottorato di ricerca honoris causa in Advances in infectious diseases, microbiology, legal medicine and public health sciences. Citando un articolo che ha recentemente pubblicato sul New England Journal of Medicine, Fauci ha ricordato che servono vaccini universali contro i coronavirus perché in futuro «vedremo certamente nuove varianti, non solo con SarsCoV2, ma magari con altri coronavirus».

Non servono nuovi vaccini per questa variante

Il booster con gli attuali vaccini anti-Covid offre una buona protezione contro Omicron, per cui al momento non servono nuovi vaccini specifici per questa variante. Lo ha detto l’immunologo Anthony Fauci, consigliere per la pandemia del presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

Italia meglio degli Usa nella vaccinazione

«L'Italia ha fatto meglio degli Stati Uniti nel vaccinare le persone», coprendo l’81% della popolazione con almeno una dose di vaccino, contro il 74% raggiunto negli Usa. Per questo «voglio congratularmi con gli italiani», ha continuato Fauci.

Non possiamo eradicarlo ma controllarlo

«E' estremamente improbabile, se non impossibile, che riusciremo a eradicare il Covid": «dobbiamo cercare di controllarlo a un livello così basso che non fermi la nostra società, come l’influenza e le altre malattie respiratorie con cui conviviamo oggi. Probabilmente stiamo andando in quella direzione, ma ora negli Stati Uniti con un milione di casi al giorno, 145mila ricoverati negli ospedali, non ci siamo ancora arrivati».

Dose booster riduce 80% rischio ricoveri

Citando i dati del Sud Africa, Fauci ha mostrato che con l’arrivo di Omicron l’efficacia dei vaccini contro l’infezione è scesa dall’80% al 33%, mentre la protezione contro il ricovero in ospedale è passata dal 93% al 70%. «Per fortuna, però, sappiamo che con la dose booster gli anticorpi neutralizzanti contro Omicron aumentano di 38 volte, per cui è importante farla», ha detto Fauci. Anche i dati della Gran Bretagna mostrano che la dose booster ha ridotto di oltre l’80% il rischio di ricovero.

