Pfizer: l'antibiotico Azitromicina (Zitromax) tornerà disponibile alla fine di febbraio

La carenza dell’antibiotico Azitromicina è dovuta ad una «elevata richiesta, superiore alle stime e alla consueta domanda». Il medicinale «tornerà disponibile alla fine del mese di febbraio». Lo comunica l'azienda farmaceutica produttrice Pfizer.

In merito alla carenza del farmaco Zitromax (azitromicina), Pfizer informa di aver già provveduto a comunicare all’AIFA, il 3 gennaio 2022 e 12 novembre 2021, rispettivamente, l’indisponibilità della formulazione in compresse da 500mg e della polvere per sospensione orale da 200mg/5ml.

© Riproduzione riservata