"Senza vaccino anti-Covid saremmo in lockdown". Ecco i calcoli del fisico Giorgio Sestili

"Proviamo a rovesciare la prospettiva? Che cosa succederebbe se tutti gli over 50 fossero già vaccinati?", si chiede in un’intervista al Corriere della Sera il fisico Giorgio Sestili, secondo il quale «avremmo poco meno di 500 persone in terapia intensiva in questo momento contro le attuali 1.669».

Quindi «la proiezione è ipotetica» ma «abbiamo fatto il calcolo e fa tremare i polsi, ma avremmo già chiuso il Paese da un pezzo e dunque i numeri sarebbero inferiori. Però conservando le attuali aperture sarebbero già oltre 8 mila i ricoverati in area critica e quasi 70 mila nei posti ordinari. Per capire, stiamo parlando del doppio della saturazione sul sistema ospedaliero dei picchi delle altre ondate».

Per Sestili, pertanto, «quei 2 milioni di non vaccinati non hanno capito che cosa stanno rischiando» perché «i dati dell’Istituto superiore di sanità, nel periodo 19 novembre-19 dicembre, ci dicono che nella fascia tra i 40 e i 59 anni abbiamo 2.691 ospedalizzati su un totale di 2,6 milioni di non vaccinati contro i 1.031 ricoverati vaccinati su una platea di 15,9 milioni. Le proporzioni sono lampanti. In questa fascia d’età per un non vaccinato il rischio è 15 volte maggiore rispetto a chi si è immunizzato», conclude Sestili.

