Nuovo Open Vax Weekend in Calabria. Ecco calendario, luoghi ed orari

Arriva il weekend e, puntualmente, ecco gli “Open Days” dedicati alle vaccinazioni in Calabria. Sabato 15 e domenica 16 gennaio si potrà accedere senza necessità di prenotazione in diversi hub vaccinali distribuiti su tutti il territorio vaccinale.

Proseguono anche le porte aperte in alcuni istituti scolastici per tutti i bambini della fascia d'età 5-11 anni. Importante consultare l'elenco dei punti e gli orari a disposizione. Si ringrazia per la preziosa collaborazione le Azienda Sanitarie Ospedaliere, il personale medico, infermieristico e amministrativo e i volontari.

PROVINCIA DI CATANZARO

CATANZARO

-Ente Fiera Magna Graecia

Open fascia dai 12 anni in su, sabato e domenica dalle ore 14 alle ore 19

-Istituto Tecnico Agrario “Vittorio Emanuele”

Open Vax School Day per la fascia5-11 anni, sabato dalle ore 14.30 alle ore 18.30

SOVERATO

Istituto Tecnico Tecnologico “Malafarina”

Open Vax School Day per la fascia5-11 anni, sabato dalle ore 14.30 alle ore 18.30

LAMEZIA TERME

Liceo “T. Campanella”

Open Vax School Day per la fascia5-11 anni, sabato dalle ore 14.30 alle ore 18.30

PROVINCIA DI COSENZA

CARIATI

Istituto CARIATI "LS-IPSC - IPSIA – ITI"

Open Vax School Day per la fascia5-11 anni, sabato dalle ore 14.30 alle ore 18.30

CASTROVILLARI

Centro vaccinale “La Locomotiva”

Open fascia dai 12 anni in su, sabato e domenica dalle ore 9 alle ore 13

Istituto Tecnico Industriale “E. Fermi”

Open Vax School Day per la fascia 5-11 anni, sabato dalle ore 14.30 alle ore 18.30

CORIGLIANO

Palabrillia

Open fascia 5-11 anni e dai 12 anni in su, domenica dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18

COSENZA

Palazzetto delle Associazioni

Open fascia dai 12 anni in su, domenica dalle ore 9 alle ore 14

Liceo Classico “B. Telesio”

Open Vax School Day per la fascia5-11 anni, sabato dalle ore 14.30 alle ore 18.30

LATTARICO

Open fascia dai 12 anni in su, domenica dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 20

PRAIA A MARE

Liceo Classico “A. Moro”

Open Vax School Day per la fascia5-11 anni, sabato dalle ore 14.30 alle ore 18.30

SAN GIOVANNI IN FIORE

Open fascia dai 12 anni in su, domenica dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18

SAN MARCO ARGENTANO

Open fascia dai 12 anni in su, domenica dalle ore 9 alle ore 13

SCALEA

Open fascia 5-11 anni e dai 12 anni in su, sabato dalle ore 9 alle ore 16

PROVINCIA DI CROTONE

CIRO' MARINA

Centro vaccinale - Palazzetto dello Sport – Via Punta Alice

Open fascia dai 12 anni in su, sabato e domenica dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18

CROTONE

Croce Rossa – Via Saffo

Open fascia dai 18 anni in su sabato e domenica dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 17

Centro vaccinale – Via Nazioni Unite

Open fascia dai 12 anni in su, sabato e domenica dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18

IC “Alcmeone” - via Giovanni Paolo II

Open Vax School Day per la fascia5-11 anni, sabato dalle ore 14.30 alle ore 18.30.

MESORACA

Centro vaccinale - Palestra scuola primaria – Via Garibaldi

Open fascia dai 12 anni in su, sabato e domenica dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18

PROVINCIA DI VIBO

ARENA

Open fascia dai 12 anni in su, sabato dalle ore 15 alle ore 19

DRAPIA

Open fascia dai 12 anni in su, domenica dalle ore 15 alle ore 19

FABRIZIA

Open fascia dai 12 anni in su, domenica dalle ore 15 alle ore 19

FILADELFIA

Open fascia dai 12 anni in su, domenica dalle ore 9 alle ore 19

MAIERATO

Open fascia dai 12 anni in su, sabato dalle ore 15 alle ore 19

MILETO

Open fascia dai 12 anni in su, domenica dalle ore 9 alle ore 19

MONGIANA

Istituto Comprensivo “Fabrizia”

Open Vax School Day fascia 5-11 anni, sabato dalle ore 14.30 alle ore 18.30

NICOTERA

Poliambulatorio

Open fascia dai 12 anni in su, sabato e domenica dalle ore 9 alle ore 19

SERRA SAN BRUNO

Palazzetto dello Sport

Open fascia dai 12 anni in su, sabato dalle ore 9 alle ore 19

TROPEA

Open fascia dai 12 anni in su, sabato e domenica dalle ore 9 alle ore 14

Open fascia 5-11 anni, sabato e domenica dalle ore 15 alle ore 19

VIBO

-Vibo Center

Open fascia dai 12 anni in su, sabato e domenica dalle ore 9 alle ore 19

-Vibo Marina – IC “Amerigo Vespucci”

Open Vax School Day fascia 5-11 anni, sabato e domenica dalle ore 14.30 alle ore 18.30

-Hub Pediatrico Via Salvo d'Acquisto

Open fascia 5-11 anni, sabato e domenica dalle ore 9 alle ore 19

ZAMBRONE

Open fascia dai 12 anni in su, sabato dalle ore 15 alle ore 19

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

GIOIA TAURO

-P.O. Giovanni XXIII

Open fascia dai 12 anni in su, sabato dalle ore 9 alle ore 13.30

-Istituto “F. Severi”

Open Vax School Day per la fascia5-11 anni, sabato dalle ore 14.30 alle ore 18.30

LOCRI

Liceo Scientifico “Zaleuco”

Open Vax School Day per la fascia5-11 anni, sabato dalle ore 14.30 alle ore 18.30

MELITO PORTO SALVO

Open fascia dai 12 anni in su, sabato e domenica gennaio dalle ore 9 alle ore 12

REGGIO CALABRIA

-Pellaro-Centro Civico Cardea

Open fascia dai 12 anni in su, sabato dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19

domenica dalle ore 8 alle ore 13

Open fascia 5-11, sabato e domenica dalle ore 8 alle ore 12

-Polo Sanitario Nord-Palazzo Campanella

Open fascia dai 12 anni in su e fascia 5-11 anni sabato e domenica dalle ore 8 alle ore 13

-Liceo Scientifico “A. Volta”

Open Vax School Day per la fascia5-11 anni, sabato dalle ore 14.30 alle ore 18.30

-Istituto Comprensivo “De Amicis”

Open Vax School Day per la fascia5-11 anni, sabato dalle ore 14.30 alle ore 18.30

PALMI

Istituto “N. Pizi”

Open Vax School Day per la fascia5-11 anni, sabato dalle ore 14.30 alle ore 18.30

ROSARNO

Centro Protezione Civile

Open fascia dai 12 anni in su, sabato e domenica dalle ore 8 alle ore 14

SCILLA

Casa della Salute

Open fascia dai 12 anni in su, sabato e domenica dalle ore 9 alle ore 13

SIDERNO

Struttura Territoriale

Open fascia dai 12 anni in su, sabato e domenica dalle ore 8 alle ore 18

TAURIANOVA

Poliambulatorio specialistico

Open fascia dai 12 anni in su, sabato e domenica dalle ore 8 alle ore 13

Open fascia 5-11, sabato e domenica dalle ore 15 alle ore 19

VILLA SAN GIOVANNI

Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII”

Open Vax School Day per la fascia 5-11 anni, sabato dalle ore 14.30 alle ore 18.30

© Riproduzione riservata