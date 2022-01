Covid, famiglia no vax a Torino: morti i nonni, il figlio e il nipote. Guarita solo la nuora

Un’intera famiglia non vaccinata distrutta dal Covid a San Francesco al Campo, in provincia di Torino. Dopo i suoceri novantenni e il figlio di 42 anni, oggi, all’ospedale di Ciriè (Torino), si è spento anche G.F., 69 anni. Da qualche giorno lottava contro le complicazioni provocate dal coronavirus nel reparto di terapia intensiva. Prima di lui, tra la fine di dicembre e l’inizio di gennaio, sempre a causa del covid, avevano perso la vita i suoceri novantenni e il figlio, morto ad appena 42 anni. Nessuno di loro si era sottoposto alla vaccinazione. E’ rimasta in vita solo la moglie dell’ultima vittima, guarita dopo essersi a sua volta ammalata di Covid.

