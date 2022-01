Muore di covid Luigi Marilli, leader dei no vax in Abruzzo

VITTIMA

I funerali si celebrano nel Santuario della Madonna dei Sette Dolori, dove i no mask si presentarono in gruppo per una manifestazione di protesta durante la messa.