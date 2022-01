Covid, la commissaria Ue Kyriakides: non è ancora endemia, si rischiano altre varianti

La situazione epidemiologica in Europa non lascia tranquilla la commissaria Ue alla Salute Stella Kyriakides, secondo cui non è ancora il momento di iniziare a trattare il coronavirus come se fosse endemico: «Più si diffonde - spiega in un’intervista alla Stampa - e maggiore è il rischio che emerga una variante ancor più pericolosa». «Ciò che sappiamo è che i nostri vaccini offrono un buon livello di protezione dalla malattia grave e dal ricovero in ospedale per entrambe le varianti (Delta e Omicron). Questo conferma l'importanza del vaccino e del booster».

«Omicron non dovrebbe essere considerata una variante più leggera», inoltre più si diffonde, maggiore è il rischio che emerga una variante ancor più pericolosa», spiega. A suo avviso "ha senso discutere dell’obbligo. La persuasione è sempre meglio della costrizione, ma se la persuasione non funziona e la salute pubblica è gravemente a rischio, gli Stati dovrebbero valutare tutte le opzioni». «Siamo ancora in una pandemia letale con un virus molto contagioso. Il Covid non è ancora diventato endemico», afferma. Alla domanda se abbia senso imporre l’isolamento soltanto ai sintomatici e lasciar liberi gli asintomatici, se vaccinati con tre dosi, ribatte: «Ogni Stato può adattare le regole alla propria situazione, ma è importante ricordare che sebbene il vaccino protegga dalla malattia grave, le persone vaccinate possono infettarsi e infettare gli altri».

