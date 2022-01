Tragedia a Padova, coppia trovata morta. Si sarebbero impiccati

Tragedia a Padova, dove un 53enne e una 36enne sono stati trovati morti, entrambi impiccati, in un’abitazione abbandonata di via San Giovanni. Al momento l’ipotesi più probabile è che si sia trattato di un gesto estremo: sembra che i due combattessero da tempo con problemi di dipendenza da alcol e droga. I militari sono intervenuti nel pomeriggio di oggi intorno alle ore 17 in seguito a una segnalazione. Giunti nei pressi del condominio hanno individuato l’appartamento, apparentemente disabitato, e hanno fatto irruzione al suo interno facendo la macabra scoperta.

Sul posto è intervenuto anche il pm di turno insieme con il medico legale che attraverso un primo accertamento potrà confermare la causa della morte. Gli inquirenti escludono al momento che possa essere coinvolto qualcun altro.

IN AGGIORNAMENTO

© Riproduzione riservata