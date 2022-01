Ema: "La quarta dose ragionevole per soggetti vulnerabili"

«Nelle persone con sistema immunitario gravemente indebolito, che hanno ricevuto 3 dosi per la vaccinazione primaria, sarebbe ragionevole che le autorità sanitarie pubbliche prendano in considerazione la somministrazione di una 4a dose». Lo ha detto il capo della strategia vaccinale dell’Ema, Marco Cavaleri. Sullo sviluppo di nuovi vaccini contro il Covid «sarà importante prendere in considerazione non solo vaccini monovalenti ma anche bivalenti e forse anche multivalenti», ovvero contro diverse varianti del virus, per avere un «portafoglio di opzioni» da prendere in esame per decidere poi quale vaccino mettere sul mercato ha proseguito Marco Cavaleri.

"Vogliamo un vaccino che abbia la copertura più ampia possibile», ha spiegato rinviando però all’esame di ulteriori dati. «Non possiamo escludere che un vaccino solo per la variante Omicron possa dare copertura per tutte le varianti», ma "è difficile dirlo ora»

