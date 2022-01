Filippine, Papa dona 100mila euro per gente colpita da tifone

A seguito del tifone Rai che ha raggiunto le Filippine, colpendo, secondo fonti delle Nazioni Unite, circa 8 milioni di persone in 11 regioni, e causando ingenti danni materiali, Papa Francesco ha stabilito di inviare in questa fase di emergenza un primo contributo di 100mila euro per il soccorso alle popolazioni, mediante il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. In collaborazione con la Nunziatura Apostolica nelle Filippine, tale somma verrà inviata alla Chiesa locale e destinata alle diocesi maggiormente toccate dalla calamità per essere impiegata in opere di assistenza. «Essa vuol essere un’immediata espressione del sentimento di spirituale vicinanza e paterno incoraggiamento del Santo Padre nei confronti delle persone e dei territori colpiti», sottolinea una nota del Dicastero per lo sviluppo umano integrale.

