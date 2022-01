Grecia, obbligo vaccinale per over 60 e multe di 100 euro. I soldi destinati agli ospedali

In Grecia scatta oggi l’obbligo vaccinale per gli over 60 con multe per chi, in questa fascia di età, non si immunizzerà. Lo riportano i media internazionali ricordando che le sanzioni saranno di 100 euro al mese (ridotte a 50 euro solo per il mese in corso). Il ministro della salute, Thanos Plevris ha affermato - riporta il Guardian - che le multe saranno riscosse attraverso l'ufficio delle imposte e l’incasso sarà destinato al finanziamento degli ospedali statali.

Ricoveri e decessi sono aumentati con l'ondata trainata dalla variante Omicron, anche se negli ultimi giorni la pressione sulle terapie intensive è diminuita.

© Riproduzione riservata