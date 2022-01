Raoul Bova a processo: "pugno a un automobilista" che rischiò di investire Rocio Morales, fidanzata dell'attore

Raoul Bova è sotto processo con l’accusa di violenza privata, minacce e lesioni per una presunta aggressione, come ricostruita dalla procura, che risale al 27 aprile del 2019. Lo riferisce il Corriere della Sera. L'attore, 50 anni, sarebbe scagliato contro un automobilista che, durante un parcheggio davanti al mercato di via Amiterno a Roma, quartiere San Giovanni, ha quasi investito la fidanzata dell’attore, l'attrice e modella Rocío Muñoz Morales, 33 anni. Manovra rischiosa che ha scatenato Bova che si sarebbe scagliato contro l’autista, Matteo Vincenzo Cartolano, 42 anni. Anche quest'ultimo, oltre a essere parte offesa per le percosse subite da Bova, sarà processato con l’accusa di violenza privata, ma per la manovra che ha scatenato la reazione di Bova, difeso dall’avvocato Alessandro Di Giovanni.