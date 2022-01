Covid, morto a 51 anni l’imprenditore Matteo Magi: non era vaccinato

E' morto a Riccione Matteo Magi, 51 anni, imprenditore edile molto conosciuto in città. La notizia è stata diffusa da Corriere.it. Magi era stato ricoverato per Covid all’Ospedale Bufalini di Cesena ed intubato in terapia intensiva. Non era vaccinato. L’imprenditore lascia la moglie Monica, i figli Mirco e Federica, e il fratello Fabio. Magi gestiva la sua ditta assieme al fratello: entrambi avevano seguito le orme del padre, tanto che Matteo sin da giovane aveva iniziato come muratore.

