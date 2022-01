Omicidio di Natale ad Aosta, Dna chewing gum è di uno degli indagati

Il dna presente sulla gomma da masticare trovata nel letto di Giuliano Gilardi nel giorno in cui fu ucciso a coltellate, il 27 dicembre 2011 a Saint-Christophe (Aosta), appartiene a Salvatore Agostino, uno dei quattro indagati nel fascicolo per omicidio riaperto dieci anni dopo i fatti dalla procura di Aosta. Emerge dalla perizia svolta dalla genetista incaricata dal gip di Aosta nell’ambito dell’incidente probatorio e ora a disposizione delle parti in vista dell’udienza del 3 febbraio prossimo. Agostino, operaio edile pregiudicato 61enne, si è sempre dichiarato estraneo al delitto.

