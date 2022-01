Udine, ultimo giorno di stage scuola-lavoro. 18enne muore schiacciato da una putrella

Uno studente, Lorenzo Parelli di 18 anni, è morto in un incidente che si è verificato nel pomeriggio in un'azienda di Lauzacco (Udine). Da quanto apprende l'ANSA, il ragazzo era al suo ultimo giorno di stage in un progetto di Alternanza Scuola-Lavoro.

Durante dei lavori di carpenteria metallica in una azienda meccanica, una putrella gli è caduta addosso, uccidendolo.

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari con ambulanza ed elisoccorso, oltre ai carabinieri di Palmanova e ai vigili del fuoco di Udine, ma per il ragazzo purtroppo non c'è stato nulla da fare.

