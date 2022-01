Muore a 23 anni di Covid senza aver potuto rivedere i familiari. La madre accusa: disumanità

E’ morto solo, a 23 anni, all’ospedale San Giovanni di Dio di Firenze perché, a causa del Covid, i sanitari hanno negato ai familiari l’accesso al reparto in cui il giovane era ricoverato perché malato di piastrinopenia. E’ quanto raccontato dalla famiglia del giovane alla trasmissione Agorà, in onda su Rai3, nei giorni scorsi. Il giovane, secondo quanto riferito dai familiari, si è sentito male a casa ed è stato portato all’ospedale San Giovanni di Dio, anche detto di Torregalli, dove è rimasto per quattro giorni. «Un pomeriggio - ha raccontato la madre - mio figlio mi ha chiamata dicendo che non riusciva a respirare e che aveva l'ossigeno. Ho telefonato in reparto perché non mi avevano nemmeno chiamato per dirmi che gli mettevano l’ossigeno e mi dicono che la situazione è grave, allora gli ho detto di farmi entrare. E mi hanno detto: "Signora non la possiamo far entrare per il Covid, può portare qualche focolaio"». Poi, durante la notte la famiglia è stata avvertita della morte del giovane. «Ci hanno fatto entrare in tre quando era morto - ha riferito il nonno - ma non hanno fatto entrare una persona quando era vivo, per fargli avere un conforto dalla mamma». Il direttore di medicina interna dell’ospedale San Giovanni di Dio, sentito dalla trasmissione, ha spiegato che «ci sono cose che non hanno delle regole precise e vanno interpretate sul momento e forse non sempre si interpretano nella maniera corretta. Io stesso se potessi tornare indietro e fare qualcosa lo avrei sicuramente fatto e di questo ne prenderemo atto. Anche nelle esperienze peggiori bisogna trarre qualche seme per fare meglio nelle prossime situazioni».

La madre: disumanità, ne parlo perché spero che le cose cambino, lo faccio per un’altra mamma

«Il nostro sbaglio - racconta la madre, Rosalia De Caro - è stato di rispettare le regole - racconta la mnadre, Rosalia De Caro - di rispettare il lavoro dei medici, ci siamo fidati, ma quando ci hanno chiamato alle 4 del mattino era tardi e mio figlio è morto da solo. Qui si parla di disumanità, ne parlo perché spero che le cose cambino, lo faccio per un’altra mamma». «Quando la dottoressa mi ha detto che la situazione era grave - aggiunge la madre del giovane - ho chiesto di poter andare, sono vaccinata, avrei potuto fare un tampone, ero disposta a stare fuori dal reparto. Ma mi hanno detto che non potevo entrare per il Covid e che era inutile stare là fuori a prendere freddo. Poi alle 4 di mattina mi hanno chiamato dicendo di correre all’ospedale e quando sono arrivata lì con i miei genitori Simone era morto da poco. Da vivo non ce l’hanno fatto vedere, ma quando era morto ci hanno fatto entrare nella sua stanza in cui c'erano anche altri due pazienti. E’ assurdo. E quando lo abbiamo fatto notare ai medici, hanno abbassato la testa e non ci hanno risposto».

