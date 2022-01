Bimbo morto di Covid a Torino, il padre: "Non vaccinato? Prendeva medicine"

«Non siamo una famiglia di no vax, anzi: appena abbiamo potuto abbiamo fatto tutti il vaccino, noi e gli altri nostri due figli». Lo dice al dorso torinese del Corriere della Sera il padre del bambino di dieci anni morto per Covid all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino.

«Il piccolo era in forse perché il vaccino non era ancora obbligatorio, lui prendeva delle medicine e così non era ancora stato vaccinato - aggiunge l’uomo -. Poteva prendere il Covid come tanti altri e superarlo. Invece, è andata così...».

